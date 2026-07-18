Целенаправленная охота: Братчук рассказал, почему россияне охотятся в Одессе

Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистическое оружие и тактическую авиацию. Под прицелом оказываются жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, каких целей Россия пытается достичь этими атаками. Он также рассказал, как удары по портам связаны с давлением на перевозчиков, партнеров Украины и мировой продовольственный рынок.

Россия охотится на порты Большой Одессы

Число воздушных тревог в Одесской области местами достигает 15 в сутки. Россия применяет реактивные "Шахеды" с двигателями китайского производства, ракеты, баллистические ракеты и тактическую авиацию, нанося удары по жилым кварталам и исторической части Одессы. Из-за высокой скорости таких средств поражения времени, чтобы найти укрытие, часто остается совсем мало.

К сожалению, уже были случаи, когда люди не использовали даже те несколько минут, чтобы спасти свою жизнь. Это закончилось трагически,

– подчеркнул Братчук.

Одной из главных целей атак остается портовая и припортовая инфраструктура. Кремль пытается повредить морской коридор и запугать иностранных перевозчиков и партнеров, работающих с портами Большой Одессы. Удары также должны повлиять на продовольственный рынок, ведь украинские аграрии собирают урожай, в частности пшеницу, которую должны отправить по уже заключенным контрактам.

Россия проводит атаки на гражданские суда под флагами других государств, чтобы заставить операторов морских перевозок отказаться от сотрудничества с Украиной. После этого российское Минобороны заявляет о якобы поражении контейнеровозов с оружием, создавая информационное оправдание для террора.

Это не какой-то "ответ", а террор и попытка повлиять на наш зерновой коридор. Враг знает, куда целится и по чему бьет,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Такие удары призваны одновременно нанести экономический ущерб Украине, сорвать экспорт продовольствия и усилить давление на международные компании, которые продолжают работать с украинскими портами.

Украина снижает угрозу для Одессы

Силы обороны Украины отвечают на российские атаки ударами по авиации, которую враг использует для обстрелов юга. В частности, цели были поражены на военном аэродроме в оккупированных Саках, а один из самолетов, уничтоженных Службой безопасности Украины, мог перед этим участвовать в бомбардировке Одесского района.

Вполне вероятно, что это был самолет, вернувшийся после очередной бомбардировки Одесского района той ночью,

– отметил Братчук.

Ракеты и реактивные дроны, летящие на Одессу и область, также сбивают. О части решений и средств противодействия публично не сообщают, чтобы россияне не смогли учесть эту информацию во время следующих атак.

Сбитых ракет довольно много, поверьте. Последствия были бы гораздо хуже, если бы все, что летит, попадало в цель,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.

Часть этой работы остается за кадром, поскольку раскрытие деталей могло бы помочь врагу изменить тактику.

Братчук объяснил главную цель российских атак на Одессу: смотрите видео