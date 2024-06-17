На чем сконцентрированы украинские удары: Коваленко назвал уязвимые российские объекты
Сейчас ВСУ концентрируются на уничтожении российской противовоздушной обороны. Говорится об ударах по комплексам большого радиуса действия. Поражение не столько пусковых установок, а наиболее уязвимых радиолокационных станций.
Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, РЛС – это очень уязвимые объекты.
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Без РЛС работать не смогут
Александр Коваленко объяснил, почему именно РЛС. Потому что в дивизионе может быть размещено до 2 – 3 в зависимости от модификации, назначения радиолокационной станции. Они позволяют фиксировать, сопровождать и уничтожать воздушные объекты, по которым работают именно пусковые установки. Без РЛС дивизион или зенитно-ракетный полк не боеспособны.
Пусковую установку гораздо проще изготовить и компенсировать ее недостаток. Даже если уничтожили одну – три пусковые установки, то другие будут выполнять свой функционал. Но без РЛС они работать не могут. Поэтому сейчас делают акцент именно на уничтожении этой компоненты.
Они не быстро компенсируются. Их производство не столь масштабное и быстрое, как пусковых установок. Поэтому россиянам приходится адаптироваться к этим условиям. Воздушное пространство над временно оккупированным Крымом становится более свободным для использования различной номенклатуры. Не только баллистических ракет, а даже дозвуковых,
– отметил военный обозреватель.
Потери врага: последние новости
- За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1080 оккупантов, 2 танка, 14 артиллерийских систем, 18 боевых бронированных машин. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 527 390 личного состава.
- Украинская армия вывела из строя треть кораблей Черноморского флота России. Согласно официальной информации, украинским воинам удалось удалось повредить 28 вражеских кораблей, еще более 10 единиц находились в ремонте. Однако многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
- По данным ГУР, россияне в Крыму разместили свои комплексы С-500 после того, как в течение нескольких ночей были поражены их ЗРК С-300 и С-400. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что о С-500 известно немного из публичных источников, поскольку в основном враг использовал С-300 и С-400.
- Заметим, что ночью 12 июня Силы обороны уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 во временно оккупированном Крыму, а также поразили ЗРК С-400.