На чем сконцентрированы украинские удары: Коваленко назвал уязвимые российские объекты

Сейчас ВСУ концентрируются на уничтожении российской противовоздушной обороны. Говорится об ударах по комплексам большого радиуса действия. Поражение не столько пусковых установок, а наиболее уязвимых радиолокационных станций.

Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, РЛС – это очень уязвимые объекты.

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Без РЛС работать не смогут

Александр Коваленко объяснил, почему именно РЛС. Потому что в дивизионе может быть размещено до 2 – 3 в зависимости от модификации, назначения радиолокационной станции. Они позволяют фиксировать, сопровождать и уничтожать воздушные объекты, по которым работают именно пусковые установки. Без РЛС дивизион или зенитно-ракетный полк не боеспособны.

Пусковую установку гораздо проще изготовить и компенсировать ее недостаток. Даже если уничтожили одну – три пусковые установки, то другие будут выполнять свой функционал. Но без РЛС они работать не могут. Поэтому сейчас делают акцент именно на уничтожении этой компоненты.

Они не быстро компенсируются. Их производство не столь масштабное и быстрое, как пусковых установок. Поэтому россиянам приходится адаптироваться к этим условиям. Воздушное пространство над временно оккупированным Крымом становится более свободным для использования различной номенклатуры. Не только баллистических ракет, а даже дозвуковых,

– отметил военный обозреватель.

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