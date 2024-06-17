Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, РЛС – це дуже вразливі об'єкти.
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Без РЛС працювати не зможуть
Олександр Коваленко пояснив, чому саме РЛС. Тому що в дивізіоні може бути розміщено до 2 – 3 залежно від модифікації, призначення радіолокаційної станції. Вони дозволяють фіксувати, супроводжувати та знищувати повітряні об'єкти, по яких працюють саме пускові установки. Без РЛС дивізіон чи зенітно-ракетний полк не боєздатні.
Пускову установку набагато простіше виготовити та компенсувати її нестачу. Навіть якщо знищили одну – три пускові установки, то інші виконуватимуть свій функціонал. Але без РЛС вони працювати не можуть. Тому зараз роблять акцент саме на знищенні цієї компоненти.
Вони не швидко компенсуються. Їхнє виробництво не настільки масштабне та швидке, як пускових установок. Тому росіянам доводиться адаптуватися до цих умов. Повітряний простір над тимчасово окупованим Кримом стає вільнішим для використання різної номенклатури. Не тільки балістичних ракет, а навіть дозвукових,
– зазначив військовий оглядач.
Втрати ворога: останні новини
- Протягом минулої доби українські військові ліквідували 1080 окупантів, 2 танки, 14 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 527 390 особового складу.
- Українська армія вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Згідно з офіційною інформацією, українським воїнам вдалося пошкодити 28 ворожих кораблів, ще понад 10 одиниць перебували у ремонті. Однак багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".
- За даними ГУР, росіяни у Криму розмістили свої комплекси С-500 після того, як протягом кількох ночей були уражені їхні ЗРК С-300 та С-400. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підкреслив, що про С-500 відомо небагато з публічних джерел, оскільки здебільшого ворог використовував С-300 та С-400.
- Зауважимо, що вночі 12 червня Сили оборони знищили два російські зенітно-ракетні комплекси С-300 в тимчасово окупованому Криму, а також уразили ЗРК С-400.