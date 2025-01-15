Список целей определен: авиаэксперт рассказал, как происходят массированные удары по России

В ночь на 14 января ВСУ осуществили самый массированный удар по военным объектам в России. Все цели Украина определила заранее, поэтому они не были неожиданными.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что все объекты, он нефтебаз до спиртзаводов, работают на военно-промышленный комплекс Украины. Очевидно, что эти цели стали не последними для нашей страны.

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Как происходят массированные удары по России

В результате самого масштабного удара по России были поражены такие объекты: Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Брянский химический завод.

Авиационный эксперт отметил, что все удары по России не являются случайностью. Фактически все российские военные объекты, которые интересуют Украину, расположены на расстоянии 200 – 1200 километров от границы.

В общем сформированы 250 целей. На самом деле нам нужно значительно больше, но это основные, которые мы будем уничтожать. Это не гражданские объекты, а те, которые в случае поражения позволят уменьшить потенциал военно-промышленного комплекса России,

– подчеркнул он.

В частности, говорится о цепях поставок нефтепродуктов. Для примера, на нефтебазе в Энгельсе оккупанты накапливали топливо для всей стратегической и тактической авиации. Термостабилизированное топливо Т-6, у которого увеличена температура топлива, подходит для всей авиации, которая имеет сверхзвуковую скорость.

Это топливо подходит не только для Ту-160 или Ту-95, оно обеспечивает всю авиацию. Это топливо Т-6, Т-1, ТС-1,

– подчеркнул Криволап.

Относительно спиртзаводов, они выполняют заказ Минобороны страны-агрессора для поставки этилена. Он выполняет роль стабилизатора и растворителя для приготовления взрывчатых веществ.

Между тем химические заводы изготавливают те ингредиенты, которые затем становятся порохом или твердым топливом для ракет, которые атакуют Украину.

Это все военные цели, которые мы уничтожаем по плану. Настойчивость ударов свидетельствует о серьезности намерений,

– подытожил авиационный эксперт.