Были события и на российской территории: в ГУР заинтриговали ночными ударами по оккупантам

В Крыму была взрывная ночь. Однако в ночь на 21 сентября были события не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории России.

Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что меры будут продолжены. Кстати, россияне заявляли, что слышали взрывы в ряде населенных пунктов временно оккупированного полуострова.

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"Можем приоткрыть, что этой ночью были события не только на временно оккупированных украинских территориях. Очень важные события в Крыму, конечно. Действительно знаковые, но так же и на территории самой так называемой России", – сказал Юсов.

Представитель украинской разведки добавил, что говорится об объектах, связанных с логистикой россиян. В частности, с обеспечением логистических возможностей, а также горюче-смазочными материалами.

Что известно о ночных событиях в России: смотрите видео

Ударов будет больше

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины вместе с Военно-Морскими Силами ударили по военному аэродрому в оккупированном Крыму. Для этого использовали украинские ракеты "Нептун". В пабликах оккупантов заявили о "самой масштабной атаке" дронов на Крым.

Андрей Юсов отметил, что события этой ночи показывают, что интенсивность, динамика действий украинских Сил безопасности и обороны растет и будет расти и дальше.

Что касается "самой массовой" – думаю, пусть считают оккупанты. Мы должны действовать дальше себе по своим планам,

– подчеркнул представитель украинской разведки.