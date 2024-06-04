Безусловно, после решения об использовании западного оружия по территории России уже есть определенные результаты. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что это оружие работает эффективно.

К теме Кремль угрожает "фатальными последствиями": что для Украины означает разрешение на удары по России

Какие первые результаты

Всем заметно, что Силы обороны уже начали работать по объектам врага, они наносят удары по пограничной полосе и бьют вглубь российской территории.

Наши военные делают все возможное, чтобы уменьшить угрозы для Харькова, поэтому наносят удары по средствам ПВО, зенитно-ракетных комплексах,

– отметил Александр Мусиенко.

Кроме этого, сейчас важно уменьшить давление вражеской группировки в районе Волчанска и Липцов, где оккупанты пытаются вести наступательные действия. Украинские воины вытесняют их с позиций, даже удалось сорвать попытку врага двигаться с флангов и окружить Волчанск.

Следующая задача заключается в том, чтобы не позволить оккупантам усилить собственные группировки и расширить фронт на Харьковщине и Сумщине. Именно сейчас украинские силы начали реализацию этих комплексных задач.

Мы говорим не только об уничтожении средств ПВО, зенитно-ракетных комплексов, чтобы устранить угрозы для Харьковщины. Также это потенциальная возможность для украинской авиации отрабатывать ракетами Stormshadow и SCALP-EG по другим военным объектам врага на большей дальности,

– добавил Мусиенко.

Требуется достижение двух задач

Но на самом деле говорить об успешном использовании западного оружия можно будет тогда, когда мы достигнем еще нескольких задач.

Прежде всего сможем вытеснить врага и сделать невозможным новые наступательные действия противника на Харьковщине. Не позволим ему развернуть собственные наступательные группировки в нескольких километрах от границы с Украиной.

"Вторая задача – защищать небо, особенно, когда мы получим средства, на которые очень ждем. Например, системы Patriot для того, чтобы не давать российским войскам использовать свою авиацию. В этом нам помогут не только зенитно-ракетные комплексы, но и самолеты F-16", – подчеркнул Мусиенко.

Удары западным оружием по России: что известно