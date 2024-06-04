Безусловно, после решения об использовании западного оружия по территории России уже есть определенные результаты. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что это оружие работает эффективно.
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Какие первые результаты
Всем заметно, что Силы обороны уже начали работать по объектам врага, они наносят удары по пограничной полосе и бьют вглубь российской территории.
Наши военные делают все возможное, чтобы уменьшить угрозы для Харькова, поэтому наносят удары по средствам ПВО, зенитно-ракетных комплексах,
– отметил Александр Мусиенко.
Кроме этого, сейчас важно уменьшить давление вражеской группировки в районе Волчанска и Липцов, где оккупанты пытаются вести наступательные действия. Украинские воины вытесняют их с позиций, даже удалось сорвать попытку врага двигаться с флангов и окружить Волчанск.
Следующая задача заключается в том, чтобы не позволить оккупантам усилить собственные группировки и расширить фронт на Харьковщине и Сумщине. Именно сейчас украинские силы начали реализацию этих комплексных задач.
Мы говорим не только об уничтожении средств ПВО, зенитно-ракетных комплексов, чтобы устранить угрозы для Харьковщины. Также это потенциальная возможность для украинской авиации отрабатывать ракетами Stormshadow и SCALP-EG по другим военным объектам врага на большей дальности,
– добавил Мусиенко.
Требуется достижение двух задач
Но на самом деле говорить об успешном использовании западного оружия можно будет тогда, когда мы достигнем еще нескольких задач.
Прежде всего сможем вытеснить врага и сделать невозможным новые наступательные действия противника на Харьковщине. Не позволим ему развернуть собственные наступательные группировки в нескольких километрах от границы с Украиной.
"Вторая задача – защищать небо, особенно, когда мы получим средства, на которые очень ждем. Например, системы Patriot для того, чтобы не давать российским войскам использовать свою авиацию. В этом нам помогут не только зенитно-ракетные комплексы, но и самолеты F-16", – подчеркнул Мусиенко.
Удары западным оружием по России: что известно
- В Белом доме 31 мая сообщили, что Украина имеет разрешение бить американским оружием по России. Это касается территорий, откуда враг атакует Украину и говорится не только о Харьковской области. Теперь украинские силы могут вести огонь в ответ.
- Свое разрешение бить по России, вероятно, дала и Франция. Президент Эммануэль Макрон говорил, что Украина должна иметь возможность нейтрализовать базы, из которых оккупанты запускают ракеты. Журналисты рассматривают такое заявление как разрешение бить дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.
- В Великобритании еще раньше отмечали, что оружие, которое передают Украине, можно использовать так, как решат в Киеве. Поэтому никто не будет вмешиваться в определение целей. К тому же Россия бьет в глубь Украины, поэтому потребность в защите вполне понятна.