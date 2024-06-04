Безумовно, після рішення про використання західної зброї по території Росії вже є певні результати. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що ця зброя працює ефективно.

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Які перші результати

Усім помітно, що Сили оборони вже почали працювати по об'єктах ворога, вони завдають ударів по прикордонній смузі та б'ють вглиб російської території.

Наші військові роблять все можливе, щоб зменшити загрози для Харкова, тому завдають ударів по засобах ППО, зенітно-ракетних комплексах,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Крім цього, зараз важливо зменшити тиск ворожого угрупування в районі Вовчанська і Липців, де окупанти намагаються вести наступальні дії. Українські воїни витісняють їх з позицій, навіть вдалося зірвати спробу ворога рухатися з флангів та оточити Вовчанськ.

Наступне завдання полягає в тому, щоб не дозволити окупантам підсилити власні угрупування та розширити фронт на Харківщині та Сумщині. Саме зараз українські сили розпочали реалізацію цих комплексних завдань.

Ми говоримо не тільки про знищення засобів ППО, зенітно-ракетних комплексів, щоб усунути загрози для Харківщини. Також це потенційна можливість для української авіації відпрацьовувати ракетами Stormshadow і SCALP-EG по інших військових об'єктах ворога на більшій дальності,

– додав Мусієнко.

Потрібне досягнення двох завдань

Але насправді говорити про успішне використання західної зброї можна буде тоді, коли ми досягнемо ще кількох завдань.

Найперше зможемо витіснити ворога та унеможливити нові наступальні дії противника на Харківщині. Не дозволимо йому розгорнути власні наступальні угрупування за кілька кілометрів від кордону з Україною.

"Друге завдання – захищати небо, особливо, коли ми отримаємо засоби, на які дуже чекаємо. Наприклад, системи Patriot для того, щоб не давати російським військам використовувати свою авіацію. У цьому нам допоможуть не тільки зенітно-ракетні комплекси, але й літаки F-16", – підкреслив Мусієнко.

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