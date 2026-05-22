Три ключевые точки: полковник запаса сказал, куда Путин стянул всю ПВО

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по важным объектам на территории России. Враг имеет хорошую противовоздушную оборону в трех местах. Речь идет о Москве, Валдае и Керченском мосту во временно оккупированном Крыму.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что другие российские территории не имеют мощной ПВО. Этим пользуются украинские военные.

Читайте также Сотни дронов за одну атаку: как Украина нашла слабые места в российской ПВО

"У россиян очень хорошо с противовоздушной обороной, но не везде. В основном это Москва, Валдай, Керченский мост. Вся остальная российская территория открыта. Поэтому этим начала пользоваться украинская профессиональная армия, которая выполняет боевые задачи в тылах врага", – подчеркнул он.

Как часто нужно атаковать НПЗ?

Ночью 20 мая дроны атаковали НПЗ в Кстово. Роман Свитан подчеркнул, что это был не первый и не последний удар по этому заводу. Украинская армия должна поражать каждый объект раз в месяц, чтобы уничтожать тыл врага.

Если любой нефтеперерабатывающий завод не уничтожен, его нужно отрабатывать раз в месяц. 3 – 4 недели, и россияне вместе с китайцами восстанавливают производство,

– сказал военный эксперт.

Это грамотный подход ВСУ по уничтожению НПЗ, механизма переброски нефти, ее хранения. Важно заставить российскую нефтяную промышленность остановить добычу нефти и газа, заблокировать скважины.

Сейчас подтверждено минимум минус 10% добычи путем таких ударов. Кстово – довольно немаленький завод, он входит в десятку крупнейших. Там более 15 – 17 миллионов тонн переработки. Поэтому для россиян это достаточно серьезная потеря,

– отметил полковник запаса.

Свитан об ударах по России: смотрите видео

Каково последствие атаки на НПЗ в Кстово?

Два источника в отрасли, знакомые с ситуацией, рассказали для Reuters, что НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" частично остановил работу после украинской атаки в ночь на 20 мая. Главная первичная установка АВТ-6 не работает.

Остановка этой установки приведет к резкому сокращению объемов производства завода и усилит неопределенность в топливном секторе России. Известно, что мощность NORSI составляет примерно 16 миллионов тонн нефти в год, а АВТ-6 обеспечивает более половины всей переработки предприятия. Говорится о 25,7 тысячах тонн в сутки.

По состоянию на сейчас завод прекратил выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также остановил продажу бензина на бирже.

Кроме того, ночью 20 мая БПЛА атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края России. После взрывов в промышленной зоне начался пожар. Предыдущий удар по заводу произошел 16 мая.