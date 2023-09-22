Боятся украинской креативности: Подоляк назвал слабые места россиян

Украинские бойцы эффективно наносят удары по военным целям врага в России и на оккупированных территориях. Таким образом, Украина показывает всему миру, что Россия – это совсем другой уровень страны, которую не надо бояться.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что россияне целенаправленно атакуют гражданское население Украины.

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Надо работать над уничтожением России

Украинские бойцы эффектно и креативно подходят к тому, как с минимумом ресурсов наносить большой вред российским оккупационным группировкам, вражеским складам и т.д.

Несмотря на все политические аспекты, всю сложность глобального политического процесса, нужно вставать утром или ночью и запускать в небо что-то, что должно предоставить нам дополнительных джокеров для разговора с нашими партнерами, а также важных пропагандистских, информационных элементов. Россия – это совсем другой уровень страны. Ее не нужно бояться, нужно просто работать над уничтожением ее возможностей.

Вы видели, что происходило в акватории Черного моря, с открытием неба над Крымом… Это оказывает существенное влияние на поведение России в Черном море. Да, россияне бравируют, угрожают, пытаются торговать, что-то кому-то обещают, но они достаточно сильно боятся украинской креативности и относительно морских дронов, эффективного уничтожения системы "Триумф", атак на полуостров,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ подчеркнул ключевую разницу между Украиной и Россией. Страна-агрессор, имея огромное количество дальнобойных ракет, которое почему России позволили держать, демонстративно убивает население Украины. Россияне атакуют именно гражданское население.

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Важно уничтожить военную инфраструктуру

Сейчас у оккупантов появилась еще одна задача – удары по критической энергетической инфраструктуре. Россия – синоним слова геноцид. Россияне хотят убивать гражданское население или лишить его возможности жить в нормальных условиях со светом, водой и теплом.

В то же время, Украина точечно работает исключительно по военным целям. Для нас важно уничтожить военную инфраструктуру. Ведь чем больше мы уничтожаем военную инфраструктуру и об этом больше говорят в разных регионах России, тем больше это ослабит силовые вертикали в стране-агрессоре.

В дальнейшем это приведет к неконтролируемому бунтарскому процессу в России, к которому не готовы наши партнеры. Они не понимают, что такое постпутнинская Россия и как там может произойти перехват власти. Партнеры и не будут к этому готовы, как ни были готовы в 1991 году к быстрому и абсолютно эффектному распаду Советского Союза. Так же будет происходить с Россией,

– отметил Подоляк.

Важно, чтобы наши СБУ и ГУР МО продолжали "гонки", кто больше уничтожит, кто эффектнее что-то сделает на оккупированных территориях. Это ведь ускорит определенные процессы в России.

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