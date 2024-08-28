Разрешение на удары Storm Shadow вглубь России: почему Британия ждет одобрения США

Западные СМИ сообщают, что Британия поддерживает идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако там ожидают одобрения от США. Британия заняла выжидательную позицию по нескольким причинам.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сейчас Великобритания не хочет делать жесткие единоличные шаги, которые могут нарушить коалиционные решения среди партнеров. Известно, что коалиция является важной для президента США Джо Байдена.

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В чем проблема

Как отметил Мусиенко, также недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил правительству разработать шаги по дальнейшей поддержке Украины. Там будут анализировать, как именно они смогут в дальнейшем помогать нашему государству. Поэтому, возможно, там будут рассматривать вопрос о разрешении ударов по России ракетами Storm Shadow.

Понятно, что в самих ракетах есть определенные американские технологии. Это также влияет на возможность принятия решения относительно ударов по России.

Очевидно, что они все же хотят дать тут первенство Соединенным Штатам. Тут все также согласуется с тем, будет ли ядерная эскалация. Поэтому в Британии не хотят единолично брать за это ответственность,

– отметил Мусиенко.

Не стоит исключать, что со временем Великобритания пойдет на прорывные решения по поддержке Украины. Уже сколько было так называемых "красных линий" от России – и ничего не произошло. Важно, что вопрос ударов Storm Shadow по России обсуждают. Все продвигается вперед.

Обратите внимание! По данным СМИ, Великобритания не против того, чтобы Украина использовала Storm Shadow по России. Однако пока нет одобрения от Соединенных Штатов.