Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що наразі Велика Британія не хоче робити жорсткі одноосібні кроки, які можуть порушити коаліційні рішення серед партнерів. Відомо, що коаліція є важливою для президента США Джо Байдена.

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У чому проблема

Як наголосив Мусієнко, також нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер доручив уряду розробити кроки щодо подальшої підтримки України. Там будуть аналізувати, як саме вони зможуть надалі допомагати нашій державі. Тому, можливо, там розглядатимуть питання щодо дозволу ударів по Росії ракетами Storm Shadow.

Зрозуміло, що в самих ракетах є певні американські технології. Це також впливає на можливість ухвалення рішення щодо ударів по Росії.

Очевидно, що вони все ж таки хочуть дати тут першість Сполученим Штатам. Тут все також узгоджується з тим, чи буде ядерна ескалація. Тому у Британії не хочуть одноосібно брати за це відповідальність,

– зауважив Мусієнко.

Не варто виключати, що з часом Британія піде на проривні рішення щодо підтримки України. Вже скільки було так званих "червоних ліній" від Росії – і нічого не сталося. Важливо, що питання ударів Storm Shadow по Росії обговорюють. Все просувається вперед.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Британія не проти того, аби Україна використовувала Storm Shadow по Росії. Однак наразі немає схвалення від Сполучених Штатів.