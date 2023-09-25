Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что интенсивность атак по стране-агрессору будет увеличиваться.

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"Удары не всегда можно измерять объемом взрывчатого вещества. Здесь высокоточность имеет значение, а также какую цель выбирают", – подчеркнул Самусь.

Атаки направлены прежде всего на российские объекты военной инфраструктуры, например аэродромы и заводы. Цель таких ударов очевидна – лишить врага возможностей вести войну против Украины.

Кроме того, постоянные взрывы важны еще и тем, что создают неприемлемую ситуацию для российских граждан. Таким способом люди будут осознавать всю обузу жизни в стране, которая начала неспровоцированную войну против другой.

Ударов будет больше

"Это постоянный процесс, интенсивность которого будет наращиваться, поскольку Украина будет гораздо больше инвестировать в разработку и производство дронов", – отметил Самусь.

Как известно, в феврале Украина и Турция заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Уже в начале июля в нашей стране начали строительство завода Bayraktar, где будут производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и других типов. Работы планируют завершить к 2025 году.

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