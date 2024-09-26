Будет ли разрешение на удары вглубь России: у Зеленского дали четкий ответ

Запад еще не предоставил Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России. Но этот процесс не стоит на месте.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что дискуссия о разрешении на удары по России в дальнейшем продолжается.

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Нужно довести все до справедливого финала

Как отметил Подоляк, сейчас идут обсуждения о том, что какие ресурсы нужны Украине на войне и нужно ли снимать запрет на удары вглубь России. Международные партнеры также оценивают последние заявления Путина и его новые "коричневые линии".

На самом деле ключевая тема – как добавить Украине возможностей, чтобы довести войну до справедливого окончания войны. Тут нужны решения. Они или примут их, или не примут – и переживут унижение. О последнем сейчас вообще речь не идет.

Сегодня все концепции о том, чтобы не дать Украине возможности довести войну до справедливого финала свидетельствуют о неготовности демократии сопротивляться. Сейчас лобовая атака России на блок НАТО невозможна. Потому что ее армия и ВПК являются отсталыми. Но Россия готовится к перераспределению влияния. А, вкладывая небольшой ресурс в Украину, Запад получит возможность обновить международное право, сделать его более действенным и получить гарантированное будущее,

– сказал Подоляк.

Известно, что Украина требует разрешения на удары западным оружием по территории России. Это позволит уничтожать важные военные объекты оккупантов. Президент Владимир Зеленский скоро лично встретится с Джо Байденом, где обсудит вопрос разрешения на удары по России.

Россия боится, что Запад таки предоставит это разрешение. Поэтому они снова включили свой ядерный шантаж. Там даже хотели напугать и осуществить испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Но она взорвалась прямо в шахте. На полигоне возник огромный кратер шириной примерно 62 метра. Понятно, что на этой ракете не было ядерной боеголовки.