"Обстоятельства меняются": у Байдена снова заговорили об ударах Украины по России

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что не имеет однозначного ответа относительно того, может ли Вашингтон позволить Украине использовать американское оружие для ударов вглубь России.

Украина неоднократно призывала снять ограничения на удары по территории России. В конце мая этого года Соединенные Штаты уже позволили Украине использовать свое оружие для ударов возле приграничья Харьковщины.

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В США снова высказались об ударах по России

Салливан напомнил, что Байдена уже спрашивали об ударах вглубь территории России на пресс-конференции после саммита НАТО. Тогда президент США ответил, что они постоянно смотрят на ситуацию – что нужно Украине, что страна может предложить, и соответственно выносят суждения.

И с изменением войны в Украине меняется наша поддержка, развиваются возможности, которые мы предоставляем, меняются параметры, которые мы им устанавливаем. Поэтому я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего,

– сказал Джейк Салливан во время конференции в Аспеновском институте.

По его словам, "нынешняя позиция президента заключается в том, что обстоятельства меняются", и что президент США Джо Байден уже менял свою политику по применению предоставленного Украине вооружения, в частности, позволив наносить удары по территории России вблизи границы.

Россия фактически начинала новое наступление прямо через границу в направлении Харькова, и здравый смысл подсказывал, что Украина должна иметь возможность ответить на это наступление. И поэтому президент сказал: "Да, конечно, вперед!" Но пока его политика относительно дальних ударов по территории России не изменилась,

– добавил советник по нацбезопасности президента США

Салливан признал, что вооружения США являются "критически важными для этой войны", добавив, что не знает, какой будет политика новой администрации.