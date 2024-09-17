В войне нет безрисковых вариантов, – генсек НАТО о разрешении на дальнобойные удары по России

Среди западных союзников продолжаются дискуссии о предоставлении разрешения Украине осуществлять дальнобойные удары по России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал эти споры.

Генсек считает, что вердикт по дальнобойным ударам вглубь российской территории будет зависеть от решений отдельных союзников Украины. Такое мнение Йенс Столтенберг высказал в интервью LBC.

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Генсек поддержал дискуссии о разрешении Украине атаковать Россию

Глава НАТО отметил, что в вопросе разрешения Украине использовать ракеты большой дальности по России важна коммуникация между странами.

Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам, как мы это делаем,

– заявил Столтенберг.

К слову, в воскресенье, 15 сентября, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются переговоры с США и союзниками по использованию ракет Storm Shadow по России. Так, недавние переговоры президент США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера Столтенберг поддержал.

"Я приветствую эти события и эти решения", – сказал он.

Но при этом глава НАТО подчеркнул, что на войне нет "безрисковых вариантов".

Мы имеем полномасштабную войну в Европе, развязанную Москвой. В войне нет безрисковых вариантов. Но я продолжаю считать, что наибольшим риском для нас будет победа президента Путина в Украине,

– заявил генсек.