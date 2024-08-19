В Белом доме говорят, что не накладывали запрет на запрос Великобритании относительно разрешения на применение Украиной ракет Storm Shadow по территории России. Там утверждают, что такого направления они не получали вообще.

Ранее The Times писало, что Лондон не разрешил Киеву использовать на территории России дальнобойные ракеты Storm Shadow из-за сопротивления США. Отмечалось, что администрация Байдена боится эскалации и считает, что Украине не нужно такое вооружение для освобождения своей территории.

Смотрите также Авантюра Сырского дала украинцам надежду, – The Economist о Курской операции

Использование Storm Shadow по России

По данным источника The Telegraph среди официальных представителей администрации Байдена, Белый дом не получал официального запроса на разрешение для Украины применять дальнобойные британские ракеты Storm Shadow по российской территории.

Также издание утверждает, что премьер-министр Кир Стармер сейчас находится под новым давлением, чтобы снять ограничения на использование Украиной ракет Storm Shadow, после того, как Владимир Зеленский заявил, что поддержка Великобритании ''замедляется''.

Украинский президент пожаловался, что британская помощь Киеву начала уменьшаться после того, как украинские войска продолжили вторжение в Курскую область России.

Отмечается, что Стармер поддержал запрет консерваторов на использование британских ракет для ударов по целям в глубине России из-за опасений, что это может привести к эскалации с Москвой, которая имеет ядерное оружие.