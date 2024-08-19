Раніше The Times писало, що Лондон не дозволив Києву використовувати на території Росії далекобійні ракети Storm Shadow через спротив США. Зазначалося, що адміністрація Байдена боїться ескалації та вважає, що Україні не потрібно таке озброєння для звільнення своєї території.

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Використання Storm Shadow по Росії

За даними джерела The Telegraph серед офіційних представників адміністрації Байдена, Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow по російській території.

Також видання стверджує, що прем'єр-міністр Кір Стармер нині перебуває під новим тиском, щоб зняти обмеження на використання Україною ракет Storm Shadow, після того, як Володимир Зеленський заявив, що підтримка Великої Британії ''сповільнюється''.

Український президент поскаржився, що британська допомога Києву почала зменшуватися після того, як українські війська продовжили вторгнення в Курську область Росії.

Зазначається, що Стармер підтримав заборону консерваторів на використання британських ракет для ударів по цілям у глибині Росії через побоювання, що це може призвести до ескалації з Москвою, яка має ядерну зброю.