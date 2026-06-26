Ситуация будет только обостряться, – Стерненко рассказал, как удается прорывать ПВО России

Украинские дроны ежедневно наносят удары по территории России, поражая критически важные для врага объекты. За последние месяцы удалось поразить даже те места, которые Кремль называл наиболее защищенными.

Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что Силы безопасности и обороны постоянно ведут системную работу по противодействию российским средствам ПВО. Именно это делает возможными массированные и эффективные удары.

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Как Украина научилась прорывать вражескую ПВО?

Сначала можно вспомнить об оккупированном Крыме, где мы методично уничтожали российские зенитно-ракетные комплексы и не только. С другой стороны, такая же работа ведется и на других направлениях, в частности в Брянской области и других регионах России.

Поверьте, очень много стратегически важных зенитных ракетных комплексов и даже систем противоракетной обороны были поражены или уничтожены. Об этом даже не упоминалось ни в отчетах Генерального штаба, ни в новостях,

– добавил Стерненко.

Это та работа, которую не видно, но которая ведётся каждый день для того, чтобы ослабить российскую ПВО, создать больше "воздушных коридоров" для глубинных ударов. Именно такая работа сделала возможными наши атаки на Москву.

Стерненко об атаках на Россию: смотрите видео

"Если в целом говорить о российской системе ПВО не на фронте, а в тылу, то она фрагментирована. Сейчас самая сильная противовоздушная оборона находится вокруг Москвы и возле Крымского моста. Была ещё возле резиденции Путина на Валдае, но я видел информацию, что, возможно, эту резиденцию разрушили. Посмотрим", – отметил советник министра обороны.

Следует понимать, что Россия очень большая, у нее слишком мало комплексов и еще меньше ракет для ЗРК, чтобы прикрыть всю территорию. Поэтому, где бы россияне ни устанавливали свои "Панцири", С-300, С-400 – они все равно будут пропускать наши удары. В этом нет сомнений.

Благодаря массовому применению средств Украина эффективно прорывает противовоздушную оборону противника. И в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться,

– подчеркнул Сергей Стерненко.

Важно, что с нашей стороны ситуация была бы зеркальной. То есть противник мог бы наносить нам гораздо больший ущерб, если бы не работа украинских дронов-перехватчиков, удары по России и своевременно принятые решения. Все это в совокупности помогает нам продолжать успешно противостоять врагу.

Напомним, в ночь на 26 мая под массированным ударом оказалась Тульская область России. Там удалось поразить химический завод "Азот". Это подтвердил российский губернатор. Как известно, предприятие является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений.