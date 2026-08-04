Он расположен в Ленинградской области. Об этом сообщает The Moscow Times.

Что известно о последствиях атаки?

Удар по распределительному центру был нанесен во вторник, 4 августа. На территории объекта вспыхнул пожар, ликвидация которого длилась около четырех часов. В результате атаки хаб временно приостановил прием товаров от поставщиков.

Сеть "Лента" насчитывает более 7 тысяч магазинов по всей России. Ее владельцем является олигарх Алексей Мордашов, который с 2022 года находится под санкциями ЕС, США и других стран. Он вместе с руководителями других больших компаний (в частности, X5 Group и "Магнит") уже обратился к властям.

Российские ритейлеры очень боятся повторения сценария с Wildberries. После успешных украинских атак маркетплейс потерял почти 20% складских мощностей и товаров на сумму почти 300 миллиардов рублей (примерно 148 миллиардов гривен).

Чтобы снизить риски паралича поставок, торговые сети пытаются в срочном порядке изменить логистику: переложить доставку непосредственно в магазины на самих поставщиков и отказаться от больших гигантских хабов в пользу рассредоточенной сети мелких складов. Аналитики утверждают, что такие изменения непременно приведут к росту затрат и повышению цен на продукты.

Что известно о последних ударах по России?

В понедельник, 3 августа, украинские дроны провели атаку на склады Wildberries во Владимирской области. Пострадавший объект является одним из крупнейших логистических хабов компании и отвечает за товарные потоки между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Также 2 августа беспилотники нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Новосемейкино, что в Саратовской области. После удара там вспыхнул масштабный пожар, уничтоживший почти все склады.