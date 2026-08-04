Він розташований у Ленінградській області. Про це повідомляє The Moscow Times.

Що відомо про наслідки атаки?

Удар по розподільчому центру стався у вівторок, 4 серпня. На території об'єкта спалахнула пожежа, ліквідація якої тривала близько чотирьох годин. В результаті атаки хаб тимчасово припинив прийом товарів від постачальників.

Мережа "Лента" має понад 7 тисяч магазинів по всій Росії. Її власником є олігарх Олексій Мордашов, який з 2022 року перебуває під санкціями ЄС, США та інших. Він разом з очільниками інших великих компаній (зокрема X5 Group та "Магнит"), уже звернулася до влади.

Російські ритейлери дуже бояться повторення сценарію з Wildberries. Після успішних українських атак маркетплейс втратив майже 20% складських потужностей і товарів на суму майже 300 мільярдів рублів (приблизно 148 мільярдів гривень).

Аби зменшити ризики паралічу постачань, торгівельні мережі намагаються терміново змінити логістику: перекласти доставку безпосередньо до магазинів на самих постачальників та відмовитися від великих хабів-гігантів на користь розосередженої мережі дрібних складів. Аналітики стверджують, що такі зміни неодмінно призведуть до зростання витрат і підвищення цін на продукти.

Що відомо про останні удари по Росії?

У понеділок, 3 серпня, українські дрони атакували склади Wildberries у Володимирській області. Уражений об'єкт є одним із найбільших логістичних хабів компанії й відповідає за товаропотік між Московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами європейської Росії.

Також 2 серпня безпілотники вдарили по логістичному комплексу Wildberries у Новосемейкіно, що у Саратовській області. Після удару там спалахнула масштабна пожежа, яка знищили майже усі склади.