США будут обсуждать с Украиной снятие ограничений на удары по России, однако непублично

США знают о призывах Украины снять ограничения на применение западного оружия по территории России. Однако разговоры об этом будут проводиться конфиденциально.

Об этом на брифинге рассказал заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Удары по оружием США по России

Джон Кирби отметил что Владимир Зеленский неоднократно, как публично, так и частным образом, просил разрешить Украине бить больше российских военных целей переданным США оружием.

Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но делать это в частном порядке,

– сказал он.

Он также отметил, что не может комментировать возможные изменения в политике США по этому вопросу – пока их нет.

Отметим, что Кирби во время выступления также упомянул и массированную атаку России по Украине, состоявшуюся 26 августа 2024 года. Представитель Белого дома назвал атаку "классическим ходом в стратегии Владимира Путина". Соединенные Штаты сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.