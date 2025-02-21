Вкладываем 2 доллара в дальнобойность, а получаем 10 долларов убытков у россиян, – Зеленский

Во время обращения в 1093 день полномасштабной войны Владимир Зеленский оценил убытки россиян от украинского дальнобойного оружия. Таким образом гарант продемонстрировал, что работа Сил обороны эффективна, что бы там ни говорили из-за океана.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Также президент рассказал о встрече с Келлогом. По его словам, она восстанавливает надежду.

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Какие убытки у россиян из-за дальнобойных ударов Украины

Зеленский сообщил, что руководитель Службы внешней разведки докладывал "существенные вещи", но не детализировал.

А вот об эффективности украинских ударов высказался так:

На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это – нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира.

Последние удары по России

Кирилл Буданов высказал мнение, что в 2025 году удастся прекратить боевые действия. Михаил Подоляк уточнил: для этого следует постоянно бить дронами и ракетами по России и наложить на агрессора дроновое эмбарго.

20 февраля дроны атаковали Славянск-на-Кубани, а 19 февраля была приостановлена работа Сызранского НПЗ. Этот завод перерабатывает 8,9 миллиона тонн нефти в год.

18 февраля Генштаб подтвердил поражение сразу трех нефтяных объектов в России – Ильского НПЗ, нефтеперекачивающих станций "Кропоткинская" и "Андреаполь".