Удары по России: Зеленский объявил о 40-дневной операции, чтобы заставить прекратить войну

Владимир Зеленский одобрил проведение СБУ 40-дневной операции по оказанию давления на Россию с целью побудить её к прекращению войны. Речь идет, в частности, о дальнобойных ударах по стране-агрессору.

Об этом Владимир Зеленский написал в своём телеграм-канале.

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Что рассказал Зеленский о 40-дневной операции СБУ в отношении России?

Президент заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары, о плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Центра спецопераций "Альфа" на фронте.

Утвердил Службе 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к прекращению войны,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. А ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта.

"Отдельно обсудили вызовы в сфере внутренней безопасности Украины. Благодарен за защиту нашего государства и украинцев!" – подытожил президент.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ночью 25 июня украинские дроны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае. А утром были нанесены удары сразу по двум НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл".