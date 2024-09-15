Мы ждали слишком долго, – Зеленский сказал, есть ли разрешение на удары оружием Запада по России
Президент Зеленский объяснил, почему Украина настаивает на снятии ограничений по ударам по России дальнобойным оружием. Глава государства откровенно сказал, получил ли Киев разрешение на использование западного вооружения по стране-агрессору.
На прошлой неделе Джо Байден встречался с британским премьером Стармером, чтобы обсудить вопросы снятия ограничений на удары по России. В сентябре уже у самого президента Зеленского будет личный разговор с Байденом, во время которого будет поднят этот вопрос.
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Почему так важно получить разрешение от США
В интервью CNN украинский лидер подчеркнул, что сейчас все союзники ждут решения Соединенных штатов, чтобы самим сделать то же самое.
Зеленский объяснил, что Киев очень хочет использовать иностранное оружие и атаковать им вражеские самолеты на военных базах.
Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие нужно исключительно для атак на военные объекты, в частности для уничтожения самолетов, с которых оккупанты запускают не только ракеты, но и управляемые авиабомбы. Только на Востоке ежемесячно российские истребители сбрасывают 4 тысячи бомб.
Эти бомбы поражают гражданское популяция, школы, институты. "Всю нашу энергетическую инфраструктуру они уничтожили на 80 процентов этими авиабомбами", – отметил глава государства.
У нас были встречи с официальными лицами, и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты с 100, 150, 300 километров на расстояние 500 километров от границы с Украиной. Теперь нам нужно больше разрешений,
– рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что у Украины до сих пор нет разрешения на удары вглубь по России оружием союзников.