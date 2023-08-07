До конца войны они могут остаться без кораблей, – Зеленский об ударах по российским судам

Владимир Зеленский 6 августа высказался по поводу последних ударов по российским кораблям. По его словам, если Россия продолжит свою агрессию в море, то до конца войны страна может лишиться своего флота.

Он также подчеркнул, что наше государство вправе защищаться от агрессии России в Черном море. Глава государства также подчеркнул, что своими действиями Россия совершает настоящую блокаду.

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Зеленский высказался по поводу ударов по судам России

Президент подчеркнул, что после выхода России из зерновой сделки, страна-агрессор перекрыла Черное море, а также стала обстреливать наши порты, не давая возможности пройти ни морскому транспорту, ни кораблям с зерном. По его словам, сейчас наше государство должно прекратить блокаду.

Украина должна доказать, что в своих территориальных водах мы вправе импортировать и экспортировать продукцию. Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать наши воды, стрелять в порты ракетами, то Украина будет делать то же, что является справедливой защитой,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если россияне будут продолжать стрелять в порты, то к концу войны они могут остаться без кораблей. Он также отметил, что в настоящее время для морского флота России ситуация сложилась не самая лучшая.

В игре в шахматы это называется пат (когда сторона не может совершить ход – 24 Канал), поэтому, поскольку Россия не способна победить, они пытаются поставить нас в затруднительную ситуацию. Украина обязательно ответит на любое нападение на наше мирное население, на наших зерновых брокеров,

– подчеркнул глава государства.

В заключение Зеленский сказал, что украинская сторона хочет показать, что российская армия не способна влиять на ситуацию в Черном море, а также установить там свой контроль.

Российские корабли "устают" в Черном море