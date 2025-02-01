Удары ВСУ по России могут заставить Путина остановить добычу нефти

Украина активизировала удары по НПЗ страны-агрессора. Важными также являются поражения по нефтеперекачивающим станциям рядом с нефтеперерабатывающими заводами, они могут заставить Владимира Путина пойти на отчаянный шаг.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что страна-агрессор может полностью остановить добычу нефти. Украине также стоит осуществлять удары по газопроводам.

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Россия может остановить добычу нефти

Интенсивность ударов по российским НПЗ возросла, по мнению политолога, у Украины появились для этого возможности. Силы обороны и ГУР бьют уже не только по НПЗ. Например, после атаки украинских дронов Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу, важно, что рядом с ним были нефтеперекачивающие станции.

Это может парализовать нефтепроводы России, в результате чего придется остановить добычу нефти, ведь ее не будет куда девать,

– подчеркнул он.

Загородний объяснил, что нефть возможно или перерабатывать, или экспортировать. Самый дешевый способ это сделать – именно нефтепроводы. Теоретически, можно перевозить нефть по железной дороге, но это будет сильная нагрузка на железнодорожные пути. Важно отметить, что россияне активно перевозят ими военные грузы.

Это очень правильная тактика. Надеюсь, следующими будут газопроводы. Скоро должен быть мороз в Москве, не исключаю, что удары будут по газораспределительным сетям столицы России,

– отметил политолог.

Напомним, 29 января украинские дроны атаковали 29 января украинские дроны атаковали 4 по величине в России нефтеперерабатывающий завод "Сибур-Кстово". 31 января пресс-служба "Сибур-Кстово" сообщила, что установки на предприятии перевели в резервный режим.

Тем временем российское правительство планирует усилить свои НПЗ ПВО, но, по данным британской разведки, такие попытки будут тщетными.