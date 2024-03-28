США беспокоят удары по НПЗ, но это не значит, что они против. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил дипломат Павел Климкин.

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"Американцы понимают, если мы выбьем значительную часть НПЗ (конечно, не разрушим, потому что это сложно сделать дронами) – это может привести к росту цен на мировых рынках", – объяснил дипломат.

Позиция США

США опасаются роста цен, в частности, на дизель, подчеркнул Климкин. Он составляет существенную часть рынка. Впрочем, пока значительных повышений цен не фиксируется.

"Вашингтон опасается, что такой скачок может произойти и повлияет на цены на бензин и нефть. Это один из ключевых вопросов для американцев. В частности, в предвыборном контексте – как они чувствуют экономическую ситуацию. То есть американцы будут осторожно относиться к ударам, чтобы это не привело к дестабилизации рынков топлива", – объяснил он.

G7 внедряла механизм ограничения цен на нефтепродукты. Но Россия начала обходить их через различные щели: создавать серый флот, экспортировать больше нефтепродуктов в Китай и в Индию.

США начали бить по некоторым российским схемам. Они делают весомые вещи и движутся. Только они придерживаются мягкой балансирующей логики, чтобы нефтепродуктов хватало, и чтобы цены не прыгали. Но когда пытаются выполнить непараллельные задачи, то не получается идеально ни первое, не второе,

– заметил дипломат.

Поэтому то, что сейчас делают США – тест на эффективность любых санкций. По словам Климкина, в Вашингтоне политика видится через призму отношений с Китаем и это история двух концов.

"Прогресс есть, но не тот, который решает вопрос", – добавил он.

Напомним, на днях спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что с начала полномасштабной войны его страна "не поощряет и не поддерживает нанесение ударов Украиной за пределами ее территории".

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