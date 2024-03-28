США непокоять удари по НПЗ, але це не означає, що вони проти. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив дипломат Павло Клімкін.

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"Американці розуміють, якщо ми виб'ємо значну частину НПЗ (звісно, не зруйнуємо, бо це складно зробити дронами) – це може призвести до зростання цін на світових ринках", – пояснив дипломат.

Позиція США

США побоюються зростання цін, зокрема, на дизель, підкреслив Клімкін. Він становить суттєву частину ринку. Утім, поки значних підвищень цін не фіксують

"Вашингтон побоюється, що такий стрибок може відбутися і вплине на ціни на бензин і нафту. Це одне з ключових питань для американців. Зокрема, у передвиборчому контексті – як вони відчувають економічну ситуацію. Тобто американці обережно ставитимуться до ударів, щоб це не призвело до дестабілізації ринків палива", – пояснив він.

G7 впроваджувала механізм обмеження цін на нафтопродукти. Але Росія почала обходити їх через різні щілини: створювати сірий флот, експортувати більше нафтопродуктів до Китаю та до Індії.

США почали бити по деяких російських схемах. Вони роблять вагомі речі і рухаються. Тільки вони дотримуються лагідної балансуючої логіки, щоб нафтопродуктів вистачало, і щоб ціни не стрибали. Але коли намагаються виконати непаралельні завдання, то не виходить ідеально ні перше, не друге,

– зауважив дипломат.

Тому те, що зараз роблять США – тест на ефективність будь-яких санкцій. За словами Клімкіна, у Вашингтоні політика бачиться через призму відносин з Китаєм і це історія двох кінців.

"Прогрес є, але не той, який розв'язує питання", – додав він.

Нагадаємо, днями речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що від початку повномасштабної війни його країна "не заохочує і не підтримує завдання ударів Україною за межами її території".

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