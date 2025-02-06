За год можно уничтожить все российские НПЗ: полковник запаса объяснил, что для этого нужно

Первый удар по нефтеперерабатывающим заводам украинская армия нанесла в мае 2024 года, и только сейчас удары возобновились. Главная задача – не допустить, чтобы их снова кто-то остановил.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что сейчас для ударов по НПЗ достаточно тяжелых беспилотников. Дальность в несколько тысяч километров больше не является проблемой для украинской армии, ведь уже появились легкомоторные беспилотники самолетного типа.

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"За год можно было бы полностью уничтожить несколько десятков российских нефтеперерабатывающих заводов. Они могли бы быть уничтожены нашими средствами дальнего поражения. Если бы мы не остановили удары, то у россиян уже не было бы нефтегазовой отрасли", – заявил Свитан.

Уничтожение каких целей ударит по российской экономике

Он добавил, что современные средства дальнего поражения позволяют украинским военным нанести удар даже по крупнейшему НПЗ в Омске. Это предприятие ежегодно перерабатывает 21 миллион тонн нефти, поэтому его нужно уничтожить одним из первых.

Необходимо ликвидировать сам нефтепровод "Дружба", а также белорусский НПЗ "Нафтан". Это нанесет удар не только по российской экономике, но и по армии, которая не сможет получать достаточно авиационного керосина. Это значительно усложнит передвижение войск,

– отметил Свитан.

Он отметил, что самое важное – не позволить, чтобы удары по НПЗ снова были остановлены. По его мнению, если бы такие атаки осуществили еще в прошлом году, тысячи украинских военных не погибли бы, а Украина не потеряла бы новые территории.

Это прямая зависимость между нашими потерями – как личного состава, так и техники и территорий,

– добавил полковник.

Свитан также заявил, что если поступит приказ прекратить удары по НПЗ, военные должны перейти к партизанским методам борьбы.

Без отчетов уничтожать российские военные объекты, которыми являются НПЗ и механизмы перегрузки. Речь идет о Новороссийском терминале, Усть-Лужский терминал и "Турецкий поток" – там, где труба выходит на берег в Анапе,

– подчеркнул он.

Подытоживая, Свитан отметил, что нужно не дать России возможности восстановить экономику, а также создать условия, при которых она не сможет запустить производство оружия и накопить ресурсы для новой эскалации.