Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що наразі для ударів по НПЗ достатньо важких безпілотників. Дальність у кілька тисяч кілометрів більше не є проблемою для української армії, адже вже з'явилися легкомоторні безпілотники літакового типу.

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"За рік можна було б повністю знищити кілька десятків російських нафтопереробних заводів. Вони могли б бути знищені нашими засобами дальнього ураження. Якби ми не зупинили удари, то в росіян вже не було б нафтогазової галузі", – заявив Світан.

Знищення яких цілей вдарить по російській економіці

Він додав, що сучасні засоби дальнього ураження дозволяють українським військовим завдати удару навіть по найбільшому НПЗ у Омську. Це підприємство щорічно переробляє 21 мільйон тонн нафти, тому його потрібно знищити одним із перших.

Необхідно ліквідувати сам нафтопровід "Дружба", а також білоруський НПЗ "Нафтан". Це завдасть удару не лише по російській економіці, а й по армії, яка не зможе отримувати достатньо авіаційного гасу. Це значно ускладнить пересування військ,

– зазначив Світан.

Він наголосив, що найважливіше – не дозволити, щоб удари по НПЗ знову були зупинені. На його думку, якби такі атаки здійснили ще торік, тисячі українських військових не загинули б, а Україна не втратила б нові території.

Це пряма залежність між нашими втратами – як особового складу, так і техніки та територій,

– додав полковник.

Світан також заявив, що якщо надійде наказ припинити удари по НПЗ, військові повинні перейти до партизанських методів боротьби.

Без звітів знищувати російські військові об'єкти, якими є НПЗ та механізми перевантаження. Йдеться про Новоросійський термінал, Усть-Лузький термінал і "Турецький потік" – там, де труба виходить на берег в Анапі,

– підкреслив він.

Підсумовуючи, Світан наголосив, що потрібно не дати Росії можливості відновити економіку, а також створити умови, за яких вона не зможе запустити виробництво зброї та накопичити ресурси для нової ескалації.