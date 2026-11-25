В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объясняет, почему западные институты безопасности демонстрируют полную парализованность на фоне российской угрозы. Пока Брюссель колеблется, украинские удары на большие расстояния по российским стратегическим объектам остаются единственным действенным инструментом сдерживания агрессора.

Россия продолжает угрожать Западу ядерным оружием, но в то же время теряет важные военные и экономические ресурсы из-за украинских атак. Пока НАТО неделями согласовывает возможный ответ на российскую агрессию, Украина находит способы наносить удары по флоту, нефтяным портам и другим стратегическим объектам противника. В то же время Москва пытается сохранить влияние на международной арене и запугать западных партнеров Киева.

Почему НАТО не готово быстро реагировать на угрозы, какие российские порты должны стать главными целями украинских атак и действительно ли Кремль может прибегнуть к ядерному удару – для 24 Канала объяснил дипломат, экс-министр МИД Украины Владимир Огрызко.

Бюрократия вместо защиты: во сколько обходится нерешительность НАТО

Западные институты безопасности оказались в состоянии глубокого институционального кризиса. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что в случае нападения России Альянсу понадобится несколько недель только на согласование действий, ярко иллюстрирует эту проблему.

Владимир Огрызко приводит конкретные цифры, демонстрирующие масштаб неэффективности: годовой бюджет международного секретариата НАТО на 2026 год составляет 523 миллиона евро. В целом на текущую деятельность, включая военные расходы и инвестиции в инфраструктуру, тратится около 5 миллиардов евро в год. При этом зарплата генерального секретаря составляет примерно 25 тысяч евро в месяц без учета бонусов.

Несмотря на такие колоссальные финансовые вливания, организация оказывается неспособной быстро принимать решения в критических ситуациях.

Показателен случай с российским беспилотником в воздушном пространстве Польши, когда польские военные не решились его сбить, позволив ему вернуться в Украину. Это свидетельствует о том, что Альянс в его нынешнем виде не готов реагировать на реальные угрозы конкретными действиями, ограничиваясь лишь заседаниями и выражением солидарности.

Напомним, 24 ноября российский беспилотник во время ночной атаки на западные области Украины нарушил воздушное пространство Польши. Польские военные отслеживали его с помощью радаров и даже получили разрешение на уничтожение, однако не открыли огонь, поскольку дрон изменил курс и полетел на восток. В командовании объяснили это решение риском для гражданского населения и возможными последствиями падения обломков.

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Асимметричный ответ Украины: дроны против миллионных корветов

На фоне нерешительности Запада Украина демонстрирует высокую эффективность в ведении асимметричной войны. Силы обороны расширили географию ударов, поражая российские цели от Балтийского до Средиземного моря.

Уничтожение российского корвета в ливийском порту Бенгази является показательным примером такой стратегии. Стоимость этого корабля вместе с вооружением и оборудованием оценивается почти в 300 миллионов долларов. В то же время для его уничтожения были использованы морские дроны, стоимость которых в десятки раз меньше – до миллиона долларов за единицу.

Такие операции не только наносят России значительные финансовые и военные потери, но и полностью дезориентируют противника. Российское командование вынуждено распылять свои силы, не понимая, где произойдет следующий удар – на Крымском мосту, в Калининграде или на нефтеперерабатывающих заводах. Это создает ситуацию, когда Россия, обладая значительным преимуществом в ресурсах, оказывается беспомощной перед инновационными подходами украинских военных.

Экономическая удавка для России: почему удары по НПЗ имеют решающее значение

Системные удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре остаются одним из важнейших инструментов давления на экономику агрессора.

Владимир Огрызко убежден, что фокус украинских атак должен быть сосредоточен на ключевых портах, таких как Усть-Луга и Приморск, которые являются последними большими воротами для российского экспорта. Уничтожение нефтяной промышленности и блокирование вывоза энергоносителей способно спровоцировать коллапс топливного рынка в России.

Уже сейчас в российских регионах наблюдаются многокилометровые очереди за топливом и проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Экономика России работает на пределе своих возможностей, пытаясь обслуживать военные нужды.

В Государственной Думе открыто говорят о невозможности сбалансировать бюджет, который предусматривает более 200 миллиардов долларов на военные расходы. Остановка ключевых предприятий и топливно-энергетического комплекса может стать тем триггером, который приведет к параличу российского режима.

К слову, в ноябре оптовые продажи бензина в России за несколько дней сократились на 31 %. Продажи АИ-92 упали на 33%, а АИ-95 – на 27%. Проблемы возникли и с дизельным топливом, а на части российских АЗС сократилась доступность бензина. Это демонстрирует, как украинские удары по НПЗ влияют уже не только на экспорт, но и на внутренний топливный рынок.

Ядерный шантаж как признак слабости

Возобновление ядерной риторики со стороны Кремля, в частности заявления Дмитрия Медведева о превентивных ударах, является традиционной российской игрой на публику. Эти угрозы раздаются сразу после того, как Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином согласился с необходимостью снижения ядерных рисков.

Дмитрий Медведев вновь пригрозил Украине и Западу применением ядерного оружия, заявив, что у России якобы есть основания для превентивного удара. Аналитики ISW считают, что Кремль использует такие заявления как инструмент психологического давления на западных партнеров Украины, пытаясь заставить их ограничить военную помощь Киеву и сдержать украинские удары по российской территории.

Россия вынуждена подчиняться требованиям Китая, от которого она сейчас полностью зависит в экономическом плане, но в то же время пытается сохранить лицо перед внутренней аудиторией и запугать Запад.

Заявления о том, что передача Украине ядерного оружия спровоцирует удар, абсурдны, поскольку управление таким арсеналом осуществляется исключительно из центров тех стран, которым он принадлежит. Этот шантаж рассчитан на западных политиков, которые панически боятся эскалации, но на самом деле он лишь подчеркивает бессилие Москвы изменить ситуацию на поле боя конвенциональными методами.

Будущее европейской безопасности без иллюзий

Попытки отдельных западных политиков, в частности из окружения Дональда Трампа, навязать Украине невыгодные мирные соглашения обречены на провал. Идеи о перезагрузке отношений с Россией и кулуарные договоренности разбиваются о публичную позицию Киева.

Украинское общество не примет никаких территориальных уступок, и власть не имеет права принимать такие решения без согласия народа. В перспективе Украина, обладая самой боеспособной армией и передовыми технологиями, должна стать движущей силой создания новой архитектуры европейской безопасности.

Вместо того чтобы полагаться на неэффективные структуры, которым требуются недели на раздумья, Европа должна формировать собственную мощную систему обороны. И именно украинский опыт и военный потенциал станут фундаментом для переустройства системы коллективной безопасности на континенте.