Разрешение на удары вглубь России: у Зеленского отреагировали на угрозы Путина

Недавно глава Кремля Владимир Путин пригрозил ответом, если Запад позволит Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. На них отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что угрозы Путина лишь подтверждают его страх, что российскому террору может наступить конец. Поэтому Ермак призвал партнеров к "сильным решениям".

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Как у Зеленского отреагировали на угрозы Путина

По словам главы Офиса президента, российский террор возможно прекратить, если уничтожить военные объекты на территории страны-агрессора, откуда "он берет начало".

Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории России. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха потерять возможности убивать людей,

– подчеркнул Ермак.

Он добавил, что разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России сможет ускорить остановку российского террора. Также это позволит остановить его распространение на другие страны мира, к которым стремится дотянуться Путин.

Как угрозы Путина прокомментировали в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия единственная тактика россиян против Запада – запугивание ядерным оружием и прямым военным конфликтом.

Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно навредить режиму Путина. Впрочем – это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия – главные силы, от которых зависит Россия,

– отметил Коваленко.

Он также отметил, что удары дальнобойным оружием вглубь России смогут ускорить падение Кремлевского режима и стимулировать Путина к миру.

В то же время отсутствие этого решения только приблизит войну в странах НАТО. Также будет расти вероятность российской агрессии в страны Балтии через несколько лет.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", – резюмировал председатель ЦПД.

Напомним, что по словам Путина, предоставление разрешения Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России, будет означать, что страны НАТО вступили в войну с Россией. Он также заявил, что разрешение на такие удары "изменит суть конфликта".