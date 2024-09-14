В эфире 24 Канала заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский оценил дальность поражения иностранных ракет. Он отметил, что Москва уже находится под ударами украинских беспилотников.

Смотрите также Путин грозит войной, Запад надеется на диалог: анализ Time о разрешении на удары вглубь России

Какая максимальная дальность поражения западных ракет

В сети появилась инфографика с громким заголовком "Москва, к тебе летит Storm Shadow", на которой показано, куда могут долетать те или иные ракеты. Однако Украина не получала ракеты с максимальным радиусом поражения 500 километров от западных партнеров.

Относительно этой инфографики надо понимать, что большинство ракет, которые производили западные партнеры, имеют ограничения в дальности действия до 500 километров. В то же время технически эти ракеты могут летать на расстоянии 1000 километров,

– сказал Храпчинский.

В частности, у ракет JASSM подтверждена возможность пролета 950 километров. Storm Shadow есть версия для продажи за границу, которая ограничена, например, расстоянием 500 километров. В то же время также есть версии, которые могут летать на расстояние 950 километров.

"Я бы сказал, что инфографика даже занижена, потому что есть возможности бить на расстояние до тысячи километров. Однако есть вопрос относительно того, где будет расположен предохранитель для оружия, которое будет предоставлено Украине", – отметил эксперт по авиации.

Обратите внимание! По данным The Times, президент США Джо Байден может позволить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp для ударов по территории России, если Великобритания и Франция поддержат этот шаг.

Кроме того, западные партнеры будут четко оговаривать цели, которые могут быть поражены, и передавать оружие с дальностью поражения, которая предусмотрена в договоренностях с Украиной.

Однако не надо забывать, что Украина может изготавливать собственное оружие. Ракета "Нептун" по суше уже бьет на расстояние около 400 километров. Мы сможем использовать свое оружие, дополняя, например, удары оружием западного образца,

– добавил Храпчинский.

Есть хороший пример комплексного применения средств поражения по аэродрому "Бельбек", когда были привлечены и ATACMS, и Storm Shadow, и украинские разведывательные и ударные БпЛА, которые существенно нагрузили противовоздушную оборону врага и нанесли мощный удар.