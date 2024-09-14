В етері 24 Каналу заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський оцінив дальність ураження іноземних ракет. Він наголосив, що Москва вже перебуває під ударами українських безпілотників.

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Яка максимальна дальність ураження західних ракет

У мережі з'явилася інфографіка з гучним заголовком "Москва, до тебе летить Storm Shadow", на якій показано, куди можуть долітати ті чи інші ракети. Проте Україна не отримувала ракети з максимальним радіусом ураження 500 кілометрів від західних партнерів.

Щодо цієї інфографіки, то треба розуміти, що більшість ракет, які виробляли західні партнери, мають обмеження в дальності дії до 500 кілометрів. Водночас технічно ці ракети можуть літати на відстані 1000 кілометрів,

– мовив Храпчинський.

Зокрема, у ракет JASSM підтверджена можливість прольоту 950 кілометрів. Щодо Storm Shadow, то є версія для продажу за кордон, яка обмежена, наприклад, відстанню 500 кілометрів. Водночас також є версії, які можуть літати на відстань 950 кілометрів.

"Я б сказав, що інфографіка навіть занижена, тому що є можливості бити на відстань до тисячі кілометрів. Однак є питання щодо того, де буде розташований запобіжник для зброї, яка буде надана Україні", – зазначив експерт з авіації.

Зверніть увагу! За даними The Times, президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати британські ракети Storm Shadow та їх французький аналог Scalp для ударів по території Росії, якщо Велика Британія і Франція підтримають цей крок.

Крім того, західні партнери будуть чітко обумовлювати цілі, які можуть бути уражені, й передаватимуть зброю з дальністю ураження, яка передбачена в домовленостях з Україною.

Однак не треба забувати, що Україна може виготовляти власну зброю. Ракета "Нептун" по суходолу вже б'є на відстань близько 400 кілометрів. Ми зможемо використовувати свою зброю, доповнюючи, наприклад, удари зброєю західного зразка,

– додав Храпчинський.

Є гарний приклад комплексного застосування засобів ураження по аеродрому "Бельбек", коли було залучено й ATACMS, й Storm Shadow, й українські розвідувальні та ударні БпЛА, які суттєво навантажили протиповітряну оборону ворога й завдали потужного удару.