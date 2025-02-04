Как удары по России помогают на фронте: что больше всего мешает военным

Только за январь 2025 года Украина нанесла удары по девяти нефтяным объектам на территории России. Такие атаки помогают отвлекать вражескую авиацию, из-за чего на фронте становится несколько легче.

Поскольку по меньшей мере месяц оккупанты непрерывно сбрасывают КАБы на позиции Сил обороны на Северщине. Подробнее 24 Каналу рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо.

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Как удары по России помогают на фронте

По словам военного, атаки на территорию России помогают отвлекать внимание российской авиации, что имеет большое значение для ситуации на фронте.

Месяц, а то и больше на Северском направлении авиация противника работает непрерывно. Каждый день выпускается более 70 КАБов по нашим позициям, и это, к сожалению, очень разрушительная сила, которая препятствует нашей работе,

– отметил Богдан Пантьо.

В то же время ситуация на Северском направлении остается контролируемой, хотя противник продолжает пытаться наступать на украинские позиции различными типами транспорта, от мотоциклов до бронетехники.

Влияние атак на российские объекты "принятия решений" и экономическую структуру страны непосредственно сказывается на активности противника на фронте.

Напомним, в ночь на 3 февраля подразделения Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и другие составляющие Сил обороны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Предварительно известно, что в Волгоградской области повреждены установки первичной переработки, а на Астраханском ГПЗ продолжается пожар, поэтому работа предприятия остановлена.