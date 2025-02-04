Оскільки щонайменше місяць окупанти безперервно скидають КАБи на позиції Сил оборони на Сіверщині. Детальніше 24 Каналу розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо.

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Як удари по Росії допомагають на фронті

За словами військового, атаки на територію Росії допомагають відвертати увагу російської авіації, що має велике значення для ситуації на фронті.

Місяць, а то й більше на Сіверському напрямку авіація противника працює безперервно. Кожного дня випускається більш як 70 КАБів по наших позиціях, і це, на жаль, дуже руйнівна сила, яка перешкоджає нашій роботі,

– зазначив Богдан Пантьо.

Водночас ситуація на Сіверському напрямку залишається контрольованою, хоча противник продовжує намагатися наступати на українські позиції різними типами транспорту, від мотоциклів до бронетехніки.

Вплив атак на російські об'єкти "прийняття рішень" та економічну структуру країни безпосередньо позначається на активності противника на фронті.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та інші складники Сил оборони атакували Астраханський газопереробний завод та Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Попередньо відомо, що у Волгоградській області пошкоджено установки первинної переробки, а на Астраханському ГПЗ триває пожежа, тому робота підприємства зупинена.