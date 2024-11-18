Куда ВСУ могут достать западными ракетами на территории России: сводка от Свитана

Украина долгое время вела переговоры с партнерами о разрешении на удары их оружием по военным объектам на территории России. Впрочем, после согласования появилось несколько важных нюансов по использованию оружия.

Какие возможности на самом деле получили ВСУ и есть ли дальнейшие перспективы важного решения – в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Разрешение на удары ATACMS

США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Украина ранее могла работать ракетой М39 с расстоянием до 150 километров по врагу на оккупированных территориях. Такой тип ракет имеет примерно 950 суббоеприпасов М74, что накрывают значительную площадь и позволяют уничтожать преимущественно аэродромы и живую силу и технику врага.

Вероятно, после разрешения Украина начнет работать над тем, чтобы уничтожать как можно больше тактической авиации врага.

3 – 4 ракеты, заходящие на аэродром, фактически повреждают всю авиационную технику, не уничтожают, но по меньшей мере повреждают самолеты и вертолеты. Главный вопрос, на какое расстояние позволят бить ракетами, ведь пока есть разрешение, вероятно, только на работу только по Курской области,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Белый дом не предоставлял официальных подтверждений по поводу разрешения на удары по территории России и разрешенного радиуса. Предположения относительно ударов исключительно по Курской области высказали мировые СМИ.

Какое оружие необходимо для эффективных ударов

Однако в России было время подготовиться к возможным атакам по авиации, ее оттянули на расстояние 300 километров от границы. Для того чтобы работать по этой территории, Украине необходимы ракеты AGM-158 JASSM, Taurus дальностью 500 километров, или Storm Shadow и Scalp на такое же расстояние.

Интересно, что 17 ноября также появилась информация, что Великобритания и Франция разрешили бить по территории России Storm Shadow и Scalp. Впоследствии эта информация в мировых СМИ не нашла подтверждения.

Свитан отметил, что с начала полномасштабного вторжения Великобритания передавала большое количество своих ракет Украине, сейчас у нее остался только неприкосновенный запас.

Зато французы до сих пор имеют возможность передать значительное количество ракет SCALP. Вероятно, их могут передать с французскими истребителями Mirage, предположил Свитан.