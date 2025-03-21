Почему российская ПВО бессильна перед украинскими дронами: в Forbes назвали секрет
- Украинские дроны совершили три успешные атаки на аэродром "Энгельс" в России, что является частью стратегии для предотвращения российских ударов.
- Анализ Forbes объясняет, что российская ПВО не может адаптироваться к угрозе небольших дронов, что позволяет Украине наносить упреждающие удары.
- Украина имеет ограниченные возможности ПВО, поэтому атакует топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков, поскольку российская ПВО оказалась неэффективной.
За последние десять недель украинские дроны совершили три успешные атаки на аэродром "Энгельс" в России. Эти удары являются частью стратегии по избежанию российских ударов – "легче предотвратить, чем отразить".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Почему атаки БпЛА на Россию такие успешные
По словам аналитика Дэвида Акса, подобную стратегию использовали американцы в Ираке и Афганистане. Американские военные научились опережать проблему и выслеживать людей, которые изготавливали и распространяли взрывчатку, чтобы потом устраивать засады с путевыми бомбами.
Они стремились оказаться "левее" атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят – отчасти из-за нехватки лучших американских и европейских ракет ПВО – украинцы также целятся "левее",
– отмечает аналитик.
Акс объясняет, что такие упреждающие удары Украины стали возможными из-за полной неспособности российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших БпЛА.
"Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывную полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно пролетел над одной из важнейших баз российских ВВС", – говорит он.
Эксперт указал, что пробелы в российской и украинской ПВО – нерассказанная история, что стоит за бомбардировками Россией украинских городов и рейдами беспилотников Сил обороны Украины.
Также Акс отмечает, что у Украины есть всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, поэтому невозможно защитить все населенные пункты страны. Поэтому Киев атакует топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков. Аналитик отмечает, что "налеты на авиабазы успешны лишь настолько, насколько безуспешной является собственная российская ПВО".