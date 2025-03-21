Почему российская ПВО бессильна перед украинскими дронами: в Forbes назвали секрет

За последние десять недель украинские дроны совершили три успешные атаки на аэродром "Энгельс" в России. Эти удары являются частью стратегии по избежанию российских ударов – "легче предотвратить, чем отразить".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Нефтебаза "Кавказская" в России взорвалась снова: масштаб пожара значительно вырос

Почему атаки БпЛА на Россию такие успешные

По словам аналитика Дэвида Акса, подобную стратегию использовали американцы в Ираке и Афганистане. Американские военные научились опережать проблему и выслеживать людей, которые изготавливали и распространяли взрывчатку, чтобы потом устраивать засады с путевыми бомбами.

Они стремились оказаться "левее" атаки по временной шкале слева направо. Пытаясь перехватить российские бомбы, ракеты и беспилотники в моменты перед тем, как они ударят – отчасти из-за нехватки лучших американских и европейских ракет ПВО – украинцы также целятся "левее",

– отмечает аналитик.

Акс объясняет, что такие упреждающие удары Украины стали возможными из-за полной неспособности российской ПВО адаптироваться к угрозе со стороны небольших БпЛА.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, был замечен низко летящим над Саратовом непосредственно перед или после взрыва Энгельса. PD-1 мог доставить небольшую взрывную полезную нагрузку в рамках удара. Или он мог вести наблюдение в интересах экипажей ударных беспилотников. В любом случае, он беспрепятственно пролетел над одной из важнейших баз российских ВВС", – говорит он.

Эксперт указал, что пробелы в российской и украинской ПВО – нерассказанная история, что стоит за бомбардировками Россией украинских городов и рейдами беспилотников Сил обороны Украины.

Также Акс отмечает, что у Украины есть всего шесть ЗРК Patriot и две батареи SAMP/T, поэтому невозможно защитить все населенные пункты страны. Поэтому Киев атакует топливо и боеприпасы российских бомбардировщиков. Аналитик отмечает, что "налеты на авиабазы успешны лишь настолько, насколько безуспешной является собственная российская ПВО".