Украина ведет оборонительную войну, но это не означает действия только на ее территории, – Юсов

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что оборонительная война не означает действия только на территории Украины. Он также отметил, что сейчас на территории страны-агрессора только одно безопасное место.

Андрей Юсов, отвечая на вопрос корреспондентов, подтвердил, что на территории России “не остается безопасных мест”.

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Юсов прокомментировал удары по территории России

Представитель ГУР отметил, что удары по территории России – следствие действий режима Путина.

Очевидно, что наиболее безопасным местом сегодня на России является бункер Путина. Туда действительно труднее добраться, и в конце концов о своей безопасности кремлевский режим, кремлевский диктатор заботится больше всего. Россия сегодня – государство-агрессор, которое ведет полномасштабную агрессивную войну против независимой Украины. Украина защищает себя, ведет оборонительную войну, но оборонительная война не означает действия только на территории Украины,

– сказал Юсов.

Он отметил, что с противником необходимо бороться всеми силами и средствами – и в воде, и в небе, и на суше, и в глубоком тылу противника.

Это оборонительные действия с украинской стороны, и они будут продолжаться,

– подчеркнул представитель ГУР.

География "хлопка" будет увеличиваться

Юсов не подтвердил и не опроверг причастность ГУР к последним ударам БпЛА по Татарстану, но при этом заметил, что география "хлопка" будет увеличиваться.

Он отметил, что эти удары имеют влияние безусловно на нескольких направлениях:

военное – срыв поставок топлива для оккупационного корпуса.

экономическое, которое тесно связано с военным,

информационно-политическое.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк тоже отметил, что ударами по НПЗ Украина перекроет Путину кислород.