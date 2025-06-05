Пивненко объяснил, как Россия бьет по учебным центрам и почему их нельзя перенести под землю

Российские войска все чаще наносят удары по местам подготовки украинских военных. Однако полностью перенести учебные центры под землю физически невозможно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Как предотвратить удары по учебным центрам

Александр Пивненко объяснил, что военные еженедельно получают распоряжение главнокомандующего по сосредоточению и сохранению личного состава.

На основе этого документа командование разрабатывает дополнительные инструкции и алгоритмы действий, в частности устанавливает громкоговорители, усиливает контроль за действиями военных и внедряет видеонаблюдение на стрельбищах.

Я уже устанавливаю камеры на каждом минимальном стрельбище военном, чтобы контролировать ситуацию. Потому что есть люди, которые просто заигрались: не было прилетов – и они решили, что уже ничего не будет. Тревога – да и пусть себе будет,

– рассказал командующий НГУ.

В случае нарушений проводятся служебные расследования. По их результатам виновных лишают званий, отстраняют от должностей и ограничивают в службе.

По словам Пивненко, материалы также передают в правоохранительные органы для правовой квалификации и возможного открытия уголовных производств.

Я постоянно общаюсь с родными: родные без вести пропавших, родные пленных, родные погибших... И все задают постоянно мне вопросы, поэтому я не буду относиться уважительно к тем людям, которые просто нарушают мои же распоряжения,

– подчеркнул Александр Пивненко.

Несмотря на российские ракетные удары, полностью перенести учебные центры под землю физически невозможно.

Подготовку танкистов тоже под землю убрать, или что? А подготовку БпЛА?

– лаконично ответил военный.

В то же время под землю действительно можно перенести отдельные тиры – и такая практика уже применяется.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие.