Россияне запустили рекордное количество БпЛА и смогут запускать больше: как им противодействовать

Россия запустила рекордное количество дронов по Украине в ночь на 9 июля. Враг постепенно подходит к цифре в 1000 единиц во время одной атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что уже даже командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди говорил о 1000 дронов в сутки. Россия еще не так близко, но постепенно приближается к этому показателю.

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Как защититься от такого количества дронов

Как отметил Гетьман, украинской ПВО удается уничтожать около 90% российских воздушных целей. Это – замечательный результат. Однако увеличение количества дронов повышает угрозы.

Если будет 1000 лететь, то 100 могут пролететь. Возможно, они даже выберут одну или две локации. А это будет перегрузка любого средства ПВО,

– отметил Гетьман.

Тут важна комплексная защита, где будет несколько составляющих. В частности дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, авиация и т.д.

Нет какого-то одного оружия, которое поможет полностью нейтрализовать угрозу. Тут поможет только комплексный подход,

– подчеркнул Гетьман.

Добавим, в ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения. Это – 13 баллистических и крылатых ракет, а также – 741 беспилотник, что является новым антирекордом. Силы ПВО уничтожили большинство целей.