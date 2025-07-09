Россияне запустили рекордное количество БпЛА и смогут запускать больше: как им противодействовать
- Россия запустила рекордное количество дронов по Украине в ночь на 9 июля. Воздушные силы ВСУ сообщали о 741 воздушной цели.
- Враг постепенно приближается к отметке в 1000 дронов в сутки.
- Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман предположил, как от этого защититься.
Россия запустила рекордное количество дронов по Украине в ночь на 9 июля. Враг постепенно подходит к цифре в 1000 единиц во время одной атаки.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, заметив, что уже даже командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди говорил о 1000 дронов в сутки. Россия еще не так близко, но постепенно приближается к этому показателю.
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Как защититься от такого количества дронов
Как отметил Гетьман, украинской ПВО удается уничтожать около 90% российских воздушных целей. Это – замечательный результат. Однако увеличение количества дронов повышает угрозы.
Если будет 1000 лететь, то 100 могут пролететь. Возможно, они даже выберут одну или две локации. А это будет перегрузка любого средства ПВО,
– отметил Гетьман.
Тут важна комплексная защита, где будет несколько составляющих. В частности дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, авиация и т.д.
Нет какого-то одного оружия, которое поможет полностью нейтрализовать угрозу. Тут поможет только комплексный подход,
– подчеркнул Гетьман.
Добавим, в ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения. Это – 13 баллистических и крылатых ракет, а также – 741 беспилотник, что является новым антирекордом. Силы ПВО уничтожили большинство целей.