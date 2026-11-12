Стратегия нефтяного коллапса: как удары по Усть-Луге и Приморску заставят Россию прекратить добычу

Военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил логику последних массированных атак на российскую портовую инфраструктуру.

Россия постепенно теряет возможность зарабатывать на собственной нефти и газе, а украинские удары по ее инфраструктуре становятся все более систематическими. После нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам Силы обороны взялись за следующее звено – морские порты, через которые страна-агрессор экспортирует энергоресурсы. В то же время Украина продолжает ослаблять российскую ПВО, уничтожать разведывательные самолеты и переносить войну на вражеские военные объекты в глубоком тылу.

Эти удары являются частью более широкой стратегии, цель которой – не просто нанести России очередной ущерб, а постепенно лишить ее возможности поддерживать работу нефтяной отрасли и эффективно противодействовать украинским дронам. Как связаны атаки на НПЗ, порты и самолеты А-50, почему блокировка нефтяного экспорта может быть более болезненной, чем уничтожение скважин, и как далеко украинские беспилотники способны долететь до российских целей – читайте в аналитике военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана специально для 24 Канала.

Последовательная стратегия: от заводов до портов

Украинские военные реализуют четкий алгоритм уничтожения нефтегазовой отрасли России. Первым этапом этой кампании стало выведение из строя нефтеперерабатывающих мощностей. Благодаря систематическим ударам дронов удалось остановить около 30% нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

В частности, серьезные повреждения получил завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области – второй по величине нефтеперерабатывающий завод России, находящийся под прямым контролем Владимира Путина.

Однако остановка трети перерабатывающих мощностей не означает полного коллапса. Россия использует советские резервы и пытается перебрасывать нефть на другие заводы для обеспечения внутреннего рынка. Поэтому Силы обороны перешли ко второму, еще более критическому этапу – блокированию экспортных ворот.

Аналитика от Свитана: смотрите видео

Почему порты важнее скважин

Многие задают вопрос, почему украинские дроны не атакуют непосредственно места добычи нефти. Ответ кроется в масштабах: в России существуют тысячи скважин, и физически уничтожить их все невозможно. Единственный способ остановить добычу – создать ситуацию, когда нефть просто некуда будет отгружать.

Удары по таким портам, как Усть-Луга и Приморск, выполняют именно эту функцию. Усть-Луга переваливает около 180 миллионов тонн различных грузов в год, тогда как Приморск специализируется именно на нефтепродуктах, пропуская 60–65 миллионов тонн. Остановка этих узлов, а также портов в Новороссийске, Мурманске и на Дальнем Востоке, приведет к эффекту домино.

Когда экспорт остановится, россияне будут вынуждены заполнять сырой нефтью все доступные резервуары и трубопроводы. Следующим шагом украинских сил станет уничтожение этих переполненных резервуаров. После этого у российских нефтяников не останется другого выхода, кроме как начать глушить сами скважины.

Этот процесс является критическим: восстановление работы заглушенной скважины занимает 3–4 года и требует колоссальных ресурсов, которые в условиях санкций найти практически невозможно.

Преодоление российской ПВО и РЭБ

Последняя атака на Усть-Лугу продемонстрировала значительный технологический прогресс украинских беспилотных систем. В направлении порта было запущено от 150 до 200 дронов. Несмотря на заявления российской стороны о сбивании более сотни аппаратов, часть беспилотников успешно достигла целей, вызвав масштабные пожары и разливы нефтепродуктов.

Интересно! Усть-Луга – второй по величине порт страны, а также крупнейший морской торговый хаб на Балтийском море в Финском заливе.

Показательно, что дроны следовали по четко выверенным маршрутам. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используя спуфинг и джамминг, не смогли сбить украинские аппараты с курса или развернуть их в сторону соседних стран – Литвы, Латвии или Эстонии.

Даже поднятые на перехват истребители НАТО не зафиксировали нарушений воздушного пространства. Это свидетельствует о серьезной доработке систем навигации украинских дронов, которые теперь способны эффективно противодействовать российским помехам на северо-западном направлении.

Охота на "летающие радары" А-50

Параллельно с уничтожением нефтяной инфраструктуры Украина методично выбивает глаза российской противовоздушной обороны – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Именно эти самолеты являются ключевым элементом в перехвате украинских дронов. А-50 работает как летающий локатор, способный контролировать воздушное пространство в радиусе до 500 километров, компенсируя нехватку наземных радиолокационных станций на территории России.

Поскольку страна-агрессор не способна производить новые А-50 из-за жестких санкций на электронные компоненты, каждый такой самолет имеет критически важное значение. После успешных украинских ударов по авиазаводу в Таганроге, где эти самолеты проходили модернизацию, россияне были вынуждены переместить ремонтную базу на завод в Новгородской области. Однако и там они оказались под ударом.

Уничтожение А-50 на земле или блокирование возможности их ремонта существенно ослабляет плотность российского радиолокационного поля, открывая новые коридоры для украинских ударных беспилотников.

Перенос дронопортов: от Донецка до Ростова

Еще одним важным направлением работы Сил беспилотных систем Украины является уничтожение пусковых площадок российских дронов-камикадзе. Недавний удар по дронопорту на территории разрушенного Донецкого аэропорта и завода "Точмаш" продемонстрировал способность украинских военных уничтожать логистику врага на оккупированных территориях.

Там россияне развернули не только стартовые установки для "Шахедов", но и крупноузловую сборку беспилотников, используя уцелевшие подземные коммуникации и технологические здания.

Систематические удары по донецкому узлу вынуждают оккупантов переносить свои базы запуска глубже в тыл – на аэродромы Ростовской области, в частности в район Новошахтинска и Таганрога. Хотя это увеличивает расстояние до целей в Украине на сотню километров, дальность полета "Шахеда" позволяет им действовать с этих баз.

Однако украинские оперативные дроны также увеличили свой радиус действия. Теперь Силы обороны способны стабильно действовать на глубину до 200 километров, что позволяет брать под огневой контроль и новые ростовские хабы противника.