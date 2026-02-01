ВСУ отработали по военным объектам россиян: пылали пункты управления БпЛА, враг несет потери

Ночь на первое февраля 2026 года выдалась взрывной для российских войск. Ведь подразделения Сил обороны атаковали ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России.

О результатах эффективной работы украинских бойцов рассказали в Генштабе ВСУ.

Читайте также Сразу 90 вражеских дронов атаковали Украину: как сработала ПВО

Где прилетало по военным объектам оккупантов?

Поражение произошло на оккупированных территориях Запорожской области в районе населенного пункта Розовка, там под ударом была ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

Последствия фиксировали и в Донецкой области, а именно неподалеку Мирнограда, где удалось ударить по пункту управления БпЛА россиян. Под прицелом украинских бойцов был и командно-наблюдательный пункт роты, а также солдаты страны-агрессора.

Кроме того, накануне Силы обороны ударили по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области России.

Попадание по сосредоточению российских войск зафиксировано в районе Брянской области России. Общие потери оккупантов и масштабы ущерба пока уточняются.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора,

– отметили в Генштабе.

К слову, по состоянию на 1 февраля общие потери российских войск в Украине составляют около 1240680 солдат.

Какова ситуация на фронте?