ВСУ отработали по военным объектам россиян: пылали пункты управления БпЛА, враг несет потери
- ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области.
- Силы обороны били и по объектам в Курской и Брянской областях России.
Ночь на первое февраля 2026 года выдалась взрывной для российских войск. Ведь подразделения Сил обороны атаковали ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях и в России.
О результатах эффективной работы украинских бойцов рассказали в Генштабе ВСУ.
Где прилетало по военным объектам оккупантов?
Поражение произошло на оккупированных территориях Запорожской области в районе населенного пункта Розовка, там под ударом была ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.
Последствия фиксировали и в Донецкой области, а именно неподалеку Мирнограда, где удалось ударить по пункту управления БпЛА россиян. Под прицелом украинских бойцов был и командно-наблюдательный пункт роты, а также солдаты страны-агрессора.
Кроме того, накануне Силы обороны ударили по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области России.
Попадание по сосредоточению российских войск зафиксировано в районе Брянской области России. Общие потери оккупантов и масштабы ущерба пока уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора,
– отметили в Генштабе.
К слову, по состоянию на 1 февраля общие потери российских войск в Украине составляют около 1240680 солдат.
Какова ситуация на фронте?
Недавно на Покровском направлении российские войска провели механизированный штурм села Гришино, применив бронетехнику. Впрочем, реализовать свои планы оккупантам не удалось, атаку успешно отбили украинские бойцы. В результате боя уничтожено две единицы вражеской бронетехники, ликвидировано более 10 российских военных.
Напряженной остается ситуация на Харьковщине. Свои собственные неудачи россияне пытаются перекрыть сообщениями о "захвате" населенных пунктов в регионе. Такое было с Купянском-Узловым. Впрочем, аналитики DeepState развенчали мифы оккупантов о продвижении.
В то же время российские войска ежедневно перебрасывают военную технику и живую силу через временно оккупированный Мариуполь в направлении Гуляйполя в Запорожье, что делает это направление одним из приоритетных для оккупантов.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что сейчас из-за неблагоприятных погодных условий враг в основном накапливает и обустраивает резервы вблизи линии соприкосновения, а не проводит масштабные штурмы.