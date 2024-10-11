Минуснули вражескую пехоту, танк и не только: как бойцы "Химеры" уничтожают противника в Донецкой области
Источник:20 ОБСП "Украина" ОПБр
Украинские военные продолжают защищать нашу землю и уничтожать врага. С этой задачей успешно справляются бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения ОПБр.
В частности, они показали видео, на котором видно, как они уничтожают вражескую технику в Донецкой области. Бойцы призвали украинцев участвовать в сборе на нужды батальона.
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Как "Химеры" уничтожают врага в Донецкой области
"Химеры" продолжают уничтожать противника в Донецкой области. Так, военные опубликовали видео, на котором видно, как они превращают в металлолом российскую технику, а также ликвидируют и самих вояк армии страны-агрессора.
Химеры 20 ОБСП продолжают уничтожать врага в Донецкой области. На этот раз мы отминусовали вражескую пехоту, пикап, АГС и танк,
– говорится в сообщении.
Важно! Приобщиться к сбору 20 ОБСП можно по ссылке, или задонатить на карту: 5375 4112 1932 3883
Ориентировочная стоимость единицы боевой части FPV дронов составляет 356 гривен, военным нужно минимум 1000 снарядов.
"Химеры" уничтожают противника в Донецкой области: смотрите видео