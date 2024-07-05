Не просто видим, но и можем достать: как удары по России заставляют врага нервничать

Силы обороны, после разрешения атаковать российскую территорию западным оружием, имеют значительные успехи по обезвреживанию военной техники врага. Также хороший результат показывают украинские беспилотники. Оккупанты из-за этого несут значительные потери своих ресурсов на поле боя.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что Силы обороны успешно атаковали оккупантов беспилотниками с начала их вторжения на территорию нашего государства. Он отметил, что благодаря поддержке украинцев удается модернизировать эти средства и, при благоприятных погодных условиях, делать их дальнобойными.

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Применение оружия Силами обороны

По словам Юрия Федоренко, средства противовоздушной обороны противника и радиоэлектронной борьбы больше не могут стоять так открыто, как это было раньше. На это повлияло разрешение украинских партнеров применять их оружие по территории страны-агрессора.

Россияне вынуждены постоянно менять расположение своей техники и дополнительно маскироваться. Командир батальона отметил, что такие перемещения, однозначно, в пользу ВСУ, ведь огневая мощь противника из-за этого не такая об'объединенная.

Россияне вынуждены перемещать установки С-300 и С-400, ведь Силы обороны их не просто видит, а теперь могут и достать,

– сказал он.

Федоренко подчеркнул, что чем дальше противник оттягивает свои военные силы, тем больше у ВСУ возможностей своевременно выявлять их и наносить поражения с помощью артиллерии, БПЛА и других эффективных средств.