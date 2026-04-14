Все не так просто: чем особенны удары ракетами SCALP

Украина продолжает бить по важным российским целям на оккупированных территориях и в тылу врага, используя для этого не только собственные разработки, но и оружие, которое передают партнеры. Но каждый такой удар, особенно с применением дальнобойных ракет, требует значительно более сложной подготовки, чем может казаться со стороны.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, чем особые удары ракетами SCALP по оккупированной территории. Он отметил, что такие операции требуют точной разведки, слаженности с западными партнерами и длительной подготовки еще до самого пуска.

Как работают удары ракетами SCALP?

Удары по таким целям не наносят по принципу "увидели и запустили". Ракеты SCALP и Storm Shadow зависят от точного полетного задания, а значит без координат, маршрута и согласования с партнерами их применение невозможно.

К слову: в Керченском проливе уничтожили паром "Славянин" – последний железнодорожный паром, которым Россия перебрасывала технику, боекомплекты и живую силу из Краснодарского края в Крым. Удары по полуострову в последнее время стали системными и бьют прежде всего по логистике и военным объектам.

Сперва собирают разведданные, определяют цель, готовят маршрут полета, а уже после этого украинские бомбардировщики выходят в заданную точку для пуска.

Ракеты одного класса Storm Shadow и SCALP без соответствующего полетного задания не могут работать. Именно партнеры поставляют необходимые разрешения, а наша разведка проводит невероятную работу, чтобы предоставить нужные координаты,

– отметил Кузан.

Далее начинается не менее важная часть. Россияне имеют места, где накапливают свои беспилотники, в том числе и вблизи Донецка, и за такими объектами приходится долго наблюдать. Из-за дефицита высокоточного оружия решение об ударе не принимают сразу. Ждут момента, когда цель даст наибольший результат, когда накопление уже достаточное, а вся информация проверена и готова к работе.

Сама по себе операция – это не просто пуск ракеты, а достаточно длительная и тайная операция по сбору необходимых данных,

– сказал он.

Только после этого принимают решение, чем именно бить по цели – SCALP или Storm Shadow. Поэтому такие удары выглядят точечными, но на самом деле за ними стоит долгая подготовка, координация и точный расчет момента.

