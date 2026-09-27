Удары по дата-центрам и больницам: какую цель преследует Путин

Российская армия пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя массированными ударами по гражданским объектам. Так кремлевский режим создает для собственного населения иллюзию побед на фоне надвигающегося глубокого финансового кризиса.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, враг целенаправленно проводит атаки на дата-центры, больницы и школы, чтобы запугать украинцев и одновременно отвлечь внимание россиян от серьезных внутренних проблем.

Важно. Полное интервью с экс-главой МИД Украины Владимиром Огрызко читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Иллюзия успеха и экономический тупик

Российская пропаганда регулярно придумывает фейковые новости о захвате украинских городов и сел, хотя реальная ситуация на фронте кардинально иная. Дипломат подчеркивает, что психологический террор абсолютно не действует на граждан Украины, зато сам кремлевский режим оказался в тупике.

Путин пытается с помощью этих картинок, на которых горят наши детские сады, больницы, школы, дата-центры, подиграть своему народу, чтобы создать иллюзию какого-то движения вперед, какой-то победы,

– Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.

Что ждет россиян

Эксперт пояснил, что после завершения так называемых выборов жителям России придется столкнуться с суровой реальностью. Их ждет стремительный рост тарифов на коммунальные услуги, а вынужденное повышение учетной ставки российским Центробанком фактически уничтожает любые перспективы для развития бизнеса.

Повышение ставки – это затяжка на кредитовании. Нет кредитования – нет вообще никакого развития. Вот именно такая печальная перспектива стоит перед глазами Путина,

– Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.



Фото: Путин продолжит скрытую мобилизацию / Фото – Коллаж 24 Канала

Напомним, ранее мы писали, что российский диктатор отличился маразматическими заявлениями во время саммита БРИКС. Тогда его невербальное поведение и постоянные подергивания ярко свидетельствовали о глубоком внутреннем кризисе и страхе перед будущим. Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, российская элита готовится к скрытой мобилизации, что может спровоцировать серьезный кадровый дефицит в экономике оккупантов.