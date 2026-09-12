"Относитесь к этому серьезно": в ЦПД назвали места, которых следует избегать во время тревоги
В последнее время Россия активизировала удары по ТРЦ и АЗС. Кроме того, противник стал чаще наносить прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре.
Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко обратился к украинцам с предупреждением.
Каких мест следует избегать во время воздушной тревоги?
Коваленко призвал людей реагировать на воздушные тревоги.
Во время тревог избегайте пребывания на АЗС и в ТРЦ. Относитесь серьезно к предупреждениям и угрозам,
– пояснил он.
Руководитель ЦПД считает, что российское военное командование пытается скрыть проблемы с защитой собственных НПЗ при атаке украинских АЗС.
В то же время он подчеркивает, что автозаправки нельзя сравнивать с нефтеперерабатывающими заводами: восстановить АЗС или заменить ее мобильной станцией значительно проще, ведь НПЗ – это сложный производственный объект.
По его словам, удары по вокзалам и другим гражданским объектам также могут быть способом отвлечь внимание от последствий украинских атак на российский ВПК и экономику.
Коваленко предполагает, что таким образом российские власти стремятся продемонстрировать населению видимые результаты войны и уменьшить недовольство из-за проблем, возникающих в России.
Напомним, утром 12 сентября Россия впервые атаковала АЗС на Западе Украины. Вражеский дрон попал по автозаправочной станции в Ровенской области.
Накануне оккупанты попали по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве – на Троещине и возле Почайной. Заправку на Почайной впоследствии атаковали повторно.
В результате ударов заправки получили значительные повреждения, погибли два человека.
Днем ранее российский реактивный беспилотник попал в АЗС недалеко от ТРЦ Respublika Park. На тот момент там было много людей и автомобилей, но все успели эвакуироваться.