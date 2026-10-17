"Санкционный блекаут" для Путина: Зеленский высказался о "полностью проигнорированном" законе Грэмма

В ночь на 17 октября Россия совершила атаку на более чем 15 объектов украинской энергетики, выпустив свыше 320 "Шахедов" и ракет. В ответ Владимир Зеленский обвинил США в отсутствии новых жестких санкций против Кремля.

Об этом сообщил президент в своем телеграм-канале.

Почему президент критикует "партнеров"?

Враг наносил удары по важным объектам генерации и передачи электроэнергии. Только с вечера предыдущего дня до утра оккупанты применили баражирующие боеприпасы, а также крылатые и баллистические ракеты.

Глава государства подчеркнул, что решение Вашингтона не вводить новые ограничения в соответствии с законом Линдси Грэма фактически развязывает руки агрессору.

Американский санкционный блэкаут побуждает Путина наносить удары дальше, –

отметил Владимир Зеленский.

По его словам, этот закон мог бы обеспечить действенное давление на Россию, но для этого он должен реально работать.

Президент убежден, что Москва целенаправленно пытается устроить тотальный блэкаут перед зимой, чтобы оставить миллионы украинцев без света и тепла.

Он добавил, что ослабление санкций и финансовые поступления лишь поощряют российского диктатора к новым террористическим атакам. Сейчас на поврежденных объектах ведутся восстановительные работы, а европейские партнеры уже подготовили новые пакеты поддержки.

Срыв энергетического перемирия

Напомним, ранее мы писали, что Россия нарушила "энергетическое перемирие", сразу после его провозглашения, нанеся удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Во время предыдущей массированной атаки враг запустил 39 баллистических ракет и 120 дронов, поэтому около 600 тысяч человек остались без электроэнергии.

Тогда Зеленский также призвал США отреагировать на такое вопиющее неуважение к их инициативам. В то же время в СМИ появлялась информация, что Вашингтон якобы угрожал прекратить обмен разведданными, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.