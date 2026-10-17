Про це повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

Чому президент критикує "партнерів"?

Ворог бив по важливих об'єктах генерації та передачі електроенергії. Лише з вечора попереднього дня до ранку окупанти застосували баражуючі боєприпаси, а також крилаті й балістичні ракети.

Глава держави наголосив, що рішення Вашингтона не застосовувати нові обмеження за законом Ліндсі Грема фактично розв'язує руки агресору.

Американський санкційний блекаут спонукає Путіна бити далі, –

зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, цей закон міг би забезпечити дієвий тиск на Росію, але для цього він має реально працювати.

Президент переконаний, що Москва цілеспрямовано намагається влаштувати тотальний блекаут перед зимою, щоб залишити мільйони українців без світла та тепла.

Він додав, що послаблення санкцій та фінансові надходження лише заохочують російського диктатора до нових терористичних атак. Наразі на пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи, а європейські партнери вже підготували нові пакети підтримки.

Зрив енергетичного перемир'я

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" одразу після його проголошення, вдаривши по ТЕЦ-5 у Харкові. Під час попередньої масованої атаки ворог випустив 39 балістичних ракет і 120 дронів, через що близько 600 тисяч людей залишилися без електроенергії.

Тоді Зеленський також закликав США відреагувати на таку показову неповагу до їхніх ініціатив. Водночас у ЗМІ з'являлася інформація, що Вашингтон нібито погрожував припинити обмін розвідданими, якщо Україна продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.